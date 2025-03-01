Ретроградна Венера з 3 березня по 15 квітня 2025 року: чого очікувати

Уперше цього року Венера вирушить у ретроградну подорож із 3 березня до 15 квітня, а її вплив відчуватиметься особливо яскраво.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що нам очікувати від Ретроградної Венери, а також яких рекомендацій краще дотримуватися в цей період.

Ретроградна Венера 2025: що принесе період із 3 березня до 15 квітня?

У 2025 році Венера вирушить у ретроградну подорож із 3 березня до 15 квітня, а її вплив відчуватиметься особливо яскраво. Цікаво, що рух планети зачепить одразу два знаки: спочатку Овен (3-27 березня), а потім Риби (27 березня — 15 квітня). Це додасть періоду двоїстої природи: спочатку активної і пристрасної, потім — більш чуттєвої і туманної.

Як це вплине на нас?

3-27 березня: ретроградна Венера в Овні

Енергія Овна змусить нас переглядати стосунки в дусі "все або нічого". Можливі раптові розриви, спалахи ревнощів, бажання повернути втрачене або довести свою незалежність. Цей період підштовхуватиме до імпульсивних рішень, але варто замислитися: чи дійсно це ваша справжня потреба?

27 березня — 15 квітня: ретроградна Венера в Рибах

Коли Венера перейде в знак Риб, емоції стануть м'якшими, але ілюзій — більше. Може виникнути спокуса ідеалізувати партнера, повернутися до токсичних стосунків або зануритися в ностальгію. Також цей період може принести творчий підйом, але заважати раціональному мисленню.

Загальні рекомендації на цей період

Не поспішайте з висновками в особистому житті — що здається пристрасним у березні, у квітні може виявитися ілюзією. Бережіть фінанси — Венера пов'язана з грошима, а в ретроградному русі може провокувати необдумані витрати. Працюйте з минулими стосунками — це хороший момент для усвідомлення справжніх почуттів і прощення. Відкладіть кардинальні зміни в зовнішності — почекайте середини квітня, щоб уникнути розчарувань. Ретроградна Венера — це не про хаос, а про можливість переосмислити важливе. Якщо не піддаватися на емоційні сплески і не плекати ілюзій, можна винести з цього періоду цінні уроки.

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