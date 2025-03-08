Ракам — везение, Тельцам — подарки: Таро-прогноз на 8 Марта для всех знаков

Кому и в чем повезет в этот весенний день. Разбираемся в фортуне для всех знаков Зодиака.

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Итак, встречаем весну с ее красивой погодой и новыми ожиданиями от жизни, не смотря ни на что. Этот праздник обновления природы и женщины несет позитивные ассоциации и приятные ожидания. Разбираемся с помощью Таро-прогноза, кому и что хорошего и доброго сулит фортуна в этот "день тюльпанов".

Овен

Овнам этот день сулит прорыв или удачную поездку. Возможно, вы съездите в ресторан, в гости или за подарками: аркан Колесницы дополнен 6 пентаклей.

Телец

Тельцы, похоже, получат ожидаемые подарки и проведут время в радостной обстановке или в семье. Вас, точно оценят ваши близкие и придумают, как вас порадовать.

Близнецы

Близнецы ощутят себя на высоте в любой ситуации и смогут, в хорошем смысле, манипулировать своим положением. Также, высока вероятность получения подарков и радостных проживания событий.

Рак

Ракам будет невероятно везти. Колесо Фортуны просто так не выпадает! А в сочетании с Тузом пентаклей вам случай сулит большой подарок.

Лев

Львы проведут этот день в тишине и спокойной радости. Из позитивного — вы вероятно сможете сходить в СПА или на массаж. Для вас день станет радостным и спокойным.

Дева

Девы проведут время в мужской компании с хорошими эмоциями. Возможно внезапное знакомство, которое также принесет доброе и радостное настроение.

Весы

Весам будет буквально светить солнце в этот прекрасный солнечный день. Аркан Солнце радует представителей знака под покровительством Венеры, которая сейчас не в лучшем состоянии и положении (она ретроградна). Но это не помешает Весам насладиться этим днем и порадоваться всему прекрасному.

Скорпион

Скорпионы достигнут умиротворения и спокойной радости в этот день весны. Вероятно, в этот день вы будете прогуливаться и наслаждаться погодой. Вероятно, близкие люди окружат вас вниманием.

Стрелец

Стрелец проведет этот день в радостном и привычном для себя движении. Вы получите массу позитивных эмоций и прибегните к позитивным активностям 8 Марта.

Козерог

Козероги проведут этот день с близким мужчиной или в компании мужчин, в среде которых ощутят много внимания. Вы будете популярны в этот день.

Водолей

Водолеи будут манипулировать и очень удачно для себя. Вы получите все, что захотите в этот солнечный день. Лучше обратить внимание к одной из своих тененых сторон и выполнить ее желание.

Рыбы

Рыбам, как и Весам будет светить солнце арканом Солнце в этот день. Для вас могут открыться новые перспективы и горизонты, которые вас порадуют и будут радовать неизменно долгое время.