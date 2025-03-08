Ракам — везіння, Тельцям — подарунки: Таро-прогноз на 8 Березня для всіх знаків

Кому і в чому пощастить у цей весняний день. Розбираємося у фортуні для всіх знаків Зодіаку.

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Отже, зустрічаємо весну з її гарною погодою і новими очікуваннями від життя, незважаючи ні на що. Це свято оновлення природи і жінки несе позитивні асоціації та приємні очікування. Розбираємося за допомогою Таро-прогнозу, кому і що хорошого і доброго обіцяє фортуна в цей "день тюльпанів".

Овен

Овнам цей день обіцяє прорив або вдалу поїздку. Можливо, ви з'їздите в ресторан, у гості або за подарунками: аркан Колісниці доповнено 6 пентаклей.

Телець

Тельці, схоже, отримають очікувані подарунки і проведуть час у радісній обстановці або в сім'ї. Вас точно оцінять ваші близькі і придумають, як вас порадувати.

Близнюки

Близнюки відчують себе на висоті в будь-якій ситуації і зможуть, у хорошому сенсі, маніпулювати своїм становищем. Також, висока ймовірність отримання подарунків і радісних проживання подій.

Рак

Ракам буде неймовірно щастити. Колесо Фортуни просто так не випадає! А в поєднанні з Тузом пентаклей вам випадок обіцяє великий подарунок.

Лев

Леви проведуть цей день у тиші та спокійній радості. З позитивного — ви, ймовірно, зможете сходити в СПА або на масаж. Для вас день стане радісним і спокійним.

Діва

Діви проведуть час у чоловічій компанії з хорошими емоціями. Можливе раптове знайомство, яке також принесе добрий і радісний настрій.

Ваги

Терезам буде буквально світити сонце в цей прекрасний сонячний день. Аркан Сонце тішить представників знака під заступництвом Венери, яка зараз не в найкращому стані і становищі (вона ретроградна). Але це не завадить Терезам насолодитися цим днем і порадіти всьому прекрасному.

Скорпіон

Скорпіони досягнуть умиротворення і спокійної радості в цей день весни. Імовірно, цього дня ви будете прогулюватися і насолоджуватися погодою. Імовірно, близькі люди оточать вас увагою.

Стрілець

Стрілець проведе цей день у радісному і звичному для себе русі. Ви отримаєте масу позитивних емоцій і вдастеся до позитивних активностей 8 Березня.

Козеріг

Козероги проведуть цей день із близьким чоловіком або в компанії чоловіків, у середовищі яких відчують багато уваги. Ви будете популярні в цей день.

Водолій

Водолії будуть маніпулювати і дуже вдало для себе. Ви отримаєте все, що захочете в цей сонячний день. Краще звернути увагу до однієї зі своїх тіньових сторін і виконати її бажання.

Риби

Рибам, як і Терезам, світитиме сонце арканом Сонце цього дня. Для вас можуть відкритися нові перспективи й горизонти, які вас потішать і тішитимуть незмінно довгий час.