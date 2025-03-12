Водолеям — опасность, Девам — позитив: Таро-прогноз на лунное затмение в марте 2025 для всех знаков

Опасный период лунного затмения в марте 2025. Рассматриваем, кому следует опасаться и кто наоборот — будет на высоте.

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В марте 2025 года всех землян ожидает не только ретро Меркурий, который вот-вот догонит ретро Венеру (с 14 марта), но и два затмения с традиционным коридором. 14 марта 2025 нас ожидает лунное затмение в знаке Рыб, которое откроет коридор затмений. Завершится период солнечным затмением в знаке Овен 29 марта. Этот период очень напряженный и местами — опасный. У кого и как сложится ситуация период ореола лунного затмения — рассматриваем с помощью карт Таро.

Овен

Овны обретут сосредоточенность и конструктив. Вы будете предельно точны в решениях и действиях. Лунное затмение в марте 2025 на вас особо не скажется, что не может не порадовать.

Телец

Тельцы наполнятся страхами. Ваша впечатлительность будет на пике, но это эмоциональное состояние следует просто пережить и, по возможности, его игнорировать. Все не так страшно, как вам будет казаться: это все "рыбное" лунное затмение.

Близнецы

Близнецы будут полны энергии и позитива. Вам будет идти в руки все, что вам нужно в моменте.

Рак

Раки будут в состоянии умеренности и размеренности. Это хорошо: вы не будете сильно подвержены лунному затмению в водном знаке. Обычно вы сильно реагируете.

Лев

Львы будут в позитиве и на коне. Период ореола лунного затмения станет для вас моментом прорыва и конструктива: держите нос по ветру и ориентируйтесь вовремя в ситуации. Время для вас очень плодотворное.

Дева

Дева будет строить планы и увидит горизонты. Вам следует составлять списки желаний: именно у вас они будут хорошо реализовываться. Дерзайте!

Весы

Весы, вы будете грустить и чувствовать себя очень несчастными. Это временно! Вы очень быстро придете в себя и ощутите почву под ногами. Потерпите всего несколько дней!

Скорпион

Скорпионы, особенно мужчины, будут в плюсе в период лунного затмения. Деньги, новые знакомства и просто везение — все это будет с вами в период ближайшего лунного затмения.

Стрелец

Стрельцы, для вас тоже очень позитивный прогноз в этот период. Он даже лучше, чем у Скорпионов: скорее всего вас ожидает денежная прибыль, которую вы даже не ожидаете.

Козерог

Козероги, очень внимательно следите за кошельками и счетами: вам угрожает воровство. Что касается крупных покупок или инвестиций — просто отложите их на другой период. Сейчас — не время тратить деньги.

Водолей

Водолеи, вам следует себя особенно беречь в период лунного затмения в марте 2025 года. Дальние поездки, передвижения, ремонт — все это следует перенести, по возможности. Период травматичный!

Рыбы

Рыбы получает шанс к обновление и подъему. У вас будет много энергии. Вам также следует составлять списки желаний: они тоже должны эффективно сбываться.