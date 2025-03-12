Водоліям — небезпека, Дівам — позитив: Таро-прогноз на місячне затемнення в березні 2025 для всіх знаків

Небезпечний період місячного затемнення в березні 2025. Розглядаємо, кому слід остерігатися і хто навпаки — буде на висоті.

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У березні 2025 року на всіх землян очікує не тільки ретро Меркурій, який ось-ось наздожене ретро Венеру (з 14 березня), а й два затемнення з традиційним коридором. 14 березня 2025 року на нас очікує місячне затемнення в знаку Риб, яке відкриє коридор затемнень. Завершиться період сонячним затемненням у знаку Овен 29 березня. Цей період дуже напружений і місцями — небезпечний. У кого і як складеться ситуація в період ореолу місячного затемнення — розглядаємо за допомогою карт Таро.

Овен

Овни знайдуть зосередженість і конструктив. Ви будете гранично точні в рішеннях і діях. Місячне затемнення в березні 2025 на вас особливо не позначиться, що не може не порадувати.

Телець

Тельці наповняться страхами. Ваша вразливість буде на піку, але цей емоційний стан слід просто пережити і, за можливості, його ігнорувати. Усе не так страшно, як вам здаватиметься: це все "рибне" місячне затемнення.

Близнюки

Близнюки будуть сповнені енергії та позитиву. Вам буде йти в руки все, що вам потрібно в моменті.

Рак

Раки будуть у стані поміркованості й розміреності. Це добре: ви не будете сильно схильні до місячного затемнення у водному знаку. Зазвичай ви сильно реагуєте.

Лев

Леви будуть у позитиві й на коні. Період ореолу місячного затемнення стане для вас моментом прориву і конструктиву: тримайте ніс за вітром і орієнтуйтеся вчасно в ситуації. Час для вас дуже плідний.

Діва

Діва будуватиме плани і побачить горизонти. Вам слід складати списки бажань: саме у вас вони будуть добре реалізовуватися. Дерзайте!

Ваги

Терези, ви будете сумувати і почуватиметеся дуже нещасними. Це тимчасово! Ви дуже швидко прийдете до тями і відчуєте ґрунт під ногами. Потерпіть лише кілька днів!

Скорпіон

Скорпіони, особливо чоловіки, будуть у плюсі в період місячного затемнення. Гроші, нові знайомства і просто везіння — все це буде з вами в період найближчого місячного затемнення.

Стрілець

Стрільці, для вас теж дуже позитивний прогноз у цей період. Він навіть кращий, ніж у Скорпіонів: найімовірніше, на вас очікує грошовий прибуток, на який ви навіть не очікуєте.

Козеріг

Козероги, дуже уважно стежте за гаманцями і рахунками: вам загрожує злодійство. Що стосується великих покупок або інвестицій — просто відкладіть їх на інший період. Зараз — не час витрачати гроші.

Водолій

Водолії, вам слід себе особливо берегти в період місячного затемнення в березні 2025 року. Далекі поїздки, пересування, ремонт — усе це слід перенести, за можливості. Період травматичний!

Риби

Риби отримують шанс до оновлення та підйому. У вас буде багато енергії. Вам також слід складати списки бажань: вони теж мають ефективно збуватися.