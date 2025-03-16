Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 17 по 23 марта 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 17 по 23 марта 2025 года.

Близнецы

Неделя принесет вам удачу в любви и финансах. В отношениях возможны приятные сюрпризы, откровенные разговоры или долгожданное признание. В карьере могут появиться новые перспективы — неожиданное предложение или выгодное сотрудничество. Главное — не бойтесь брать инициативу в свои руки.

Лев

Гармония и баланс — ваши главные козыри. В любви ждите приятных моментов, возможно, вас удивят романтическим жестом или неожиданным признанием. Финансовая сфера также радует — есть шанс получить дополнительный доход или выгодное предложение. Неделя благоприятна для крупных покупок и принятия важных решений.

Рыбы

Время собирать плоды своих усилий. В карьере возможен рост, премия или предложение, о котором вы давно мечтали. В личной жизни все складывается удачно — отношения выходят на новый уровень, а одинокие Рыбы могут встретить интересного человека. Неделя идеально подходит для начала долгосрочных проектов и важных шагов в любви.

Также Фокус писал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 17 по 23 марта 2025 года