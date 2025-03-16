Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 17 по 23 березня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

Related video

Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 17 до 23 березня 2025 року.

Близнюки

Тиждень принесе вам удачу в коханні та фінансах. У стосунках можливі приємні сюрпризи, відверті розмови або довгоочікуване зізнання. У кар'єрі можуть з'явитися нові перспективи — несподівана пропозиція або вигідна співпраця. Головне — не бійтеся брати ініціативу у свої руки.

Лев

Гармонія і баланс — ваші головні козирі. У коханні чекайте приємних моментів, можливо, вас здивують романтичним жестом або несподіваним зізнанням. Фінансова сфера також радує — є шанс отримати додатковий дохід або вигідну пропозицію. Тиждень сприятливий для великих покупок і ухвалення важливих рішень.

Риби

Час збирати плоди своїх зусиль. У кар'єрі можливе зростання, премія або пропозиція, про яку ви давно мріяли. В особистому житті все складається вдало — стосунки виходять на новий рівень, а самотні Риби можуть зустріти цікаву людину. Тиждень ідеально підходить для початку довгострокових проєктів і важливих кроків у коханні.

Також Фокус писав любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 17 по 23 березня 2025 року