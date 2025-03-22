Три знака Зодиака, которым стоит отпустить все свои обиды до конца марта 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит отпустить все обиды и разочарования, а также помириться с близкими людьми до конца марта 2025 года.

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Астролог Анжела Перл рассказала, каким знакам Зодиака нужно отпустить все обиды и помириться с близкими до конца марта 2025 года.

Скорпион

Вы долго помните нанесенные вам раны, но сейчас настал момент ослабить хватку. Простив кого-то (или даже себя), вы почувствуете невероятную легкость. Освободите место для новых эмоций — и Вселенная вас удивит.

Телец

Вы не любите, когда ваши границы нарушают, и долго переживаете из-за несправедливости. Но не все ошибки сделаны со злом. Дайте себе возможность отпустить ситуацию в ближайшем времени — возможно, вам даже вернут то, что казалось безвозвратно потерянным.

Рак

Вы эмоциональны и глубоко привязываетесь к людям, поэтому обиды могут ранить вас сильнее, чем других. Но попробуйте взглянуть на ситуацию иначе: прошлое не изменить, а вот ваше будущее — в ваших руках. Отпустите тяжесть уже сейчас, и станет легче дышать.

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