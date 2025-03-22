Три знаки Зодіаку, яким варто відпустити всі свої образи до кінця березня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто відпустити всі образи і розчарування, а також помиритися з близькими людьми до кінця березня 2025 року.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, яким знакам Зодіаку потрібно відпустити всі образи і помиритися з близькими до кінця березня 2025 року.

Скорпіон

Ви довго пам'ятаєте завдані вам рани, але зараз настав момент послабити хватку. Вибачивши когось (або навіть себе), ви відчуєте неймовірну легкість. Звільніть місце для нових емоцій — і Всесвіт вас здивує.

Телець

Ви не любите, коли ваші кордони порушують, і довго переживаєте через несправедливість. Але не всі помилки зроблені зі злом. Дайте собі можливість відпустити ситуацію найближчим часом — можливо, вам навіть повернуть те, що здавалося безповоротно втраченим.

Рак

Ви емоційні й глибоко прив'язуєтеся до людей, тому образи можуть ранити вас сильніше, ніж інших. Але спробуйте поглянути на ситуацію інакше: минуле не змінити, а ось ваше майбутнє — у ваших руках. Відпустіть тяжкість уже зараз, і стане легше дихати.

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