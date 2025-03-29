Овны и Скорпионы: финансовый Таро-прогноз для всех знаков в солнечное затмение 29 марта 2025

Разбираемся, кому из представителей зодиакального круга повезет в ближайшее полугодие.

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Итак, март 2025 "радует" нас самыми крайними конфигурациями небесных светил, подбросив нам ретро Меркурий, ретро Венеру и парочку затмений (солнечное в Овне) одновременно. Этот сложный период усугубляется весенней усталостью организма: ведь это время и так дается людям нелегко, а сейчас нам добавили такого "драйва". Одним словом, всем выжившим посвящается, или чем все это обернется. Рассматриваем карты Таро в ожидании хорошего, ну, или как получится.

Овен

Овны, которые вели себя хорошо (если такие существуют), вам Вселенная приготовила настоящий сюрприз в виде очень неожиданной денежной награды. Возможно, на вас буквально свалится большая прибыль или очень перспективный проект. Главное — тихо, без последствий пережить солнечное затмение в вашем знаке — 29 марта. И тогда для вас открывается горизонт финансовых возможностей.

Телец

Тельцам подбросят хороший проект в скором времени или удачную подработку. Вы начнете с оптимизмом смотреть в будущее: там вас ожидают удачные финансовые возможности.

Близнецы

Близнецы ощутят грандиозный энергетический подъем, который позволит вовремя влиться в новую финансовую историю без негативных последствий. Вам следует погрузиться в комфорт, прежде всего, сбалансировать свойственные вам полярные состояния. В этом случае вы заложите позитивный денежный фундамент на будущий период длиной в полгода.

Рак

Ракам будут помогать вВысшие силы, и они почувствуют это отчетливо! Прилив сил, новые идеи, чувство, что вам все по плечу, счастливые встречи и новые горизонты — все это несут вам энергии солнечного затмения в марте 2025. Вы обретете новые силы. Новые энергии периода станут для вас витальными и ведущими к хорошим переменам.

Лев

Львы выходят из ситуации застоя в денежных делах. Вы, как и Раки, ощутите поддержку свыше, и ваши дела потихоньку начнут налаживаться или продвигаться в позитивном направлении. Вероятна весомая поддержка семьи в этот период. Вам будут рады как близкие, так и малознакомые люди.

Дева

Девам предстоит отказаться от важного источника доходов или придется его потерять. Для вас — не время вкладываться или действовать на вербальных договоренностях. Возможны обманы: будьте бдительны. Велика вероятность кармического возврата или необходимости "платить по счетам". Словом, не лучшее время для финансовой сферы у представителей знака.

Весы

Весы будут пребывать в страхах за будущее и финансовое положение. С чем-то предстоит проститься, от чего-то – отказаться и откуда-то уйти. Это пугает и расстраивает. Для вас — время побыть в раздумьях и понять, чего вы на самом деле хотите от себя, от жизни и от окружающих вас людей. Время — не "про финансы", вам бы разобраться с собой и закрыть страницы жизни, которые давно остались в прошлом.

Скорпион

Скорпионы, будьте бдительными: очень велика вероятность кражи или ограбления в этот период, да и вообще в период до следующего коридора затмений. Из хорошего — вероятны важные и перспективные знакомства в этот период, которые станут для вас стартом тектонических изменений в жизни.

Стрелец

Для Стрельцов период станет счастливым, но не особенно денежным. Вы будете проводить много времени с семьей или близкими по духу людьми, вас будет окружать доброе отношение и позитивные эмоции, но в финансовой сфере намечается некоторый провис. Это не означает, что вам будет скучно до следующего коридора затмений: вас ждет много нового.

Козерог

Козероги выходят из затяжного периода сложностей в финансовой сфере и обретают почву под ногами. Вы найдете хорошую работу или источник доходов, который сделает вашу жизнь более предсказуемой и надежной. Велика вероятность удачных проектов в ближайшее полугодие. Ответственности и денег станет больше!

Водолей

Водолеям стоит ожидать период финансового расцвета. Правда, не сразу, а месяца через три. Для начала следует выстроить новые планы и обрести вектор продвижения. Далее вас ожидает финансовая автономность и радость от того, чем вы занимаетесь в жизни. Ответственность Козерогов частично заденет и вас — вам ее не избежать.

Рыбы

Рыбы уходят в работу после периода "разбитого сердца". Вы буквально окунетесь в нее с головой. Это поможет вам восстановить личные границы и наладить жизненные процессы. С другой стороны, вы можете потерять много энергии: вам нельзя себя изматывать, а вы, похоже настроены делать именно это. Не самый денежный период для Рыб. Это полугодие станет для вас этапом очищения и самопознания.