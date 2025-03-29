Овни та Скорпіони: фінансовий Таро-прогноз для всіх знаків у сонячне затемнення 29 березня 2025 року

Розбираємося, кому з представників зодіакального кола пощастить у найближче півріччя.

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Отже, березень 2025 року "радує" нас крайніми конфігураціями небесних світил, підкинувши нам ретро-Меркурій, ретро-Венеру і парочку затемнень (сонячне в Овні) одночасно. Цей складний період посилюється весняною втомою організму: адже цей час і так дається людям нелегко, а зараз нам додали такого "драйву". Одним словом, усім, хто вижив, присвячується, або чим усе це обернеться. Розглядаємо карти Таро в очікуванні хорошого, ну, або як вийде.

Овен

Овни, які поводилися добре (якщо такі існують), вам Всесвіт приготував справжній сюрприз у вигляді дуже несподіваної грошової нагороди. Можливо, на вас буквально звалиться великий прибуток або дуже перспективний проєкт. Головне — тихо, без наслідків пережити сонячне затемнення у вашому знаку — 29 березня. І тоді для вас відкривається горизонт фінансових можливостей.

Телець

Тельцям підкинуть хороший проєкт незабаром або вдалий підробіток. Ви почнете з оптимізмом дивитися в майбутнє: там на вас чекають вдалі фінансові можливості.

Близнюки

Близнюки відчують грандіозне енергетичне піднесення, яке дасть змогу вчасно влитися в нову фінансову історію без негативних наслідків. Вам слід зануритися в комфорт, насамперед, збалансувати властиві вам полярні стани. У цьому разі ви закладете позитивний грошовий фундамент на майбутній період тривалістю в півроку.

Рак

Ракам допомагатимуть вищі сили, і вони відчують це виразно! Приплив сил, нові ідеї, відчуття, що вам усе до снаги, щасливі зустрічі та нові обрії — все це несуть вам енергії сонячного затемнення в березні 2025. Ви знайдете нові сили. Нові енергії періоду стануть для вас вітальними і такими, що ведуть до хороших змін.

Лев

Леви виходять із ситуації застою в грошових справах. Ви, як і Раки, відчуєте підтримку згори, і ваші справи потихеньку почнуть налагоджуватися або просуватися в позитивному напрямку. Імовірна вагома підтримка сім'ї в цей період. Вам будуть раді як близькі, так і малознайомі люди.

Діва

Дівам доведеться відмовитися від важливого джерела доходів або доведеться його втратити. Для вас — не час вкладатися або діяти на вербальних домовленостях. Можливі обмани: будьте пильними. Велика ймовірність кармічного повернення або необхідності "платити за рахунками". Словом, не найкращий час для фінансової сфери у представників знака.

Ваги

Терези перебуватимуть у страхах за майбутнє і фінансове становище. Із чимось доведеться попрощатися, від чогось — відмовитися і звідкись піти. Це лякає і засмучує. Для вас — час побути в роздумах і зрозуміти, чого ви насправді хочете від себе, від життя і від людей, які вас оточують. Час — не "про фінанси", вам би розібратися із собою і закрити сторінки життя, які давно залишилися в минулому.

Скорпіон

Скорпіони, будьте пильними: дуже велика ймовірність крадіжки або пограбування в цей період, та й узагалі в період до наступного коридору затемнень. З хорошого — ймовірні важливі й перспективні знайомства в цей період, які стануть для вас стартом тектонічних змін у житті.

Стрілець

Для Стрільців період стане щасливим, але не особливо грошовим. Ви будете проводити багато часу з сім'єю або близькими по духу людьми, вас буде оточувати добре ставлення і позитивні емоції, але у фінансовій сфері намічається деякий провис. Це не означає, що вам буде нудно до наступного коридору затемнень: на вас чекає багато нового.

Козеріг

Козероги виходять із затяжного періоду складнощів у фінансовій сфері і знаходять ґрунт під ногами. Ви знайдете хорошу роботу або джерело доходів, яке зробить ваше життя більш передбачуваним і надійним. Велика ймовірність вдалих проєктів у найближче півріччя. Відповідальності і грошей стане більше!

Водолій

Водоліям варто очікувати період фінансового розквіту. Щоправда, не відразу, а місяці через три. Для початку слід вибудувати нові плани і знайти вектор просування. Далі на вас чекає фінансова автономність і радість від того, чим ви займаєтеся в житті. Відповідальність Козерогів частково зачепить і вас — вам її не уникнути.

Риби

Риби йдуть у роботу після періоду "розбитого серця". Ви буквально поринете в неї з головою. Це допоможе вам відновити особисті кордони і налагодити життєві процеси. З іншого боку, ви можете втратити багато енергії: вам не можна себе вимотувати, а ви, схоже, налаштовані робити саме це. Не найгрошовий період для Риб. Це півріччя стане для вас етапом очищення і самопізнання.