Лунный календарь на апрель 2025 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в апреле — рассказываем дальше.

Related video

Астролог Анжела Перл рассказала, когда в апреле 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни во второй месяц весны будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в апреле 2025 года

растущая Луна — 1 – 12 апреля, 29 – 20 апреля;

полнолуние — 13 апреля;

убывающая Луна — 14-27 апреля;

новолуние — 28 апреля.

Лунный календарь на апрель 2025 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в апреле считаются такие даты: 4, 7, 9, 11, 15, 20, 25, 29 апреля.

4 апреля – отлично подходит для начала работы над проектами или личными изменениями.

7 и 9 апреля – хороший день для общения и сотрудничества.

11 апреля – прекрасно для работы с документами и юридическими вопросами.

15 апреля – идеален для обучения или начала нового этапа в карьере.

20, 25, 29 – эти дни отлично подходят для завершения дел, так как можно эффективно довести начатое до конца, а также для укрепления отношений и для личных дел.

29 апреля – благоприятный день для встреч и обсуждения важных вопросов.

Лунный календарь на апрель 2025 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных дел в апреле считаются 3, 12, 23, 26 и 28 число.

3 апреля – не рекомендуется начинать новое, так как можно столкнуться с препятствиями.

12 апреля – остерегайтесь принятия важных решений, это не лучший день для заключений.

23 апреля – день конфликтов и недоразумений, избегайте важной переписки или переговоров.

26 апреля – лучше воздержаться от финансовых операций, крупных покупок и публичных заявлений.

28 апреля – это день, когда легко можно попасть в неприятности, поэтому лучше не начинать новые проекты.

Также Фокус писал календарь магнитных бурь на апрель 2025 года.