Місячний календар на квітень 2025 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні у квітні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли у квітні 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в другий місяць весни будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця у квітні 2025 року

зростаючий Місяць — 1 — 12 квітня, 29 — 20 квітня;

повний місяць — 13 квітня;

спадний Місяць — 14-27 квітня;

молодик — 28 квітня.

Місячний календар на квітень 2025 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у квітні вважаються такі дати: 4, 7, 9, 11, 15, 20, 25, 29 квітня.

4 квітня — чудово підходить для початку роботи над проєктами або особистими змінами.

7 і 9 квітня — хороший день для спілкування і співпраці.

11 квітня — чудово для роботи з документами та юридичними питаннями.

15 квітня — ідеальний для навчання або початку нового етапу в кар'єрі.

20, 25, 29 — ці дні чудово підходять для завершення справ, оскільки можна ефективно довести розпочате до кінця, а також для зміцнення стосунків і для особистих справ.

29 квітня — сприятливий день для зустрічей і обговорення важливих питань.

Місячний календар на квітень 2025 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих справ у квітні вважаються 3, 12, 23, 26 і 28 число.

3 квітня — не рекомендується починати нове, оскільки можна зіткнутися з перешкодами.

12 квітня — остерігайтеся ухвалення важливих рішень, це не найкращий день для висновків.

23 квітня — день конфліктів і непорозумінь, уникайте важливого листування або переговорів.

26 квітня — краще утриматися від фінансових операцій, великих покупок і публічних заяв.

28 квітня — це день, коли легко можна потрапити в неприємності, тому краще не розпочинати нові проєкти.

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