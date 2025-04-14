Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 14 по 20 апреля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 14 по 20 апреля 2025 года.

Близнецы

Неделя приносит Близнецам уверенность и яркие плоды усилий. Финансовые дела идут в гору — возможен неожиданный бонус или выгодное предложение. В отношениях — гармония и тепло, а у одиноких есть шанс на искреннюю симпатию. Энергия на высоте, любые начинания будут удачными.

Рак

У Раков неделя под знаком признания и успеха. Ваше старание замечают, и это может обернуться важным карьерным рывком. В личной жизни — моменты, от которых кружится голова. Удача будет рядом даже в мелочах. Ваша харизма — главный ключ ко всему, особенно в переговорах.

Стрелец

Стрельцы окажутся в потоке вдохновения и везения на этой неделе. К вам тянутся интересные люди, а в делах появляется долгожданная ясность. Неделя благоприятна для новых начинаний, творческих прорывов и романтических открытий. Внутренняя легкость поможет принимать верные решения почти без усилий.

Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года