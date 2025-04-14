Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 14 по 20 квітня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 14 до 20 квітня 2025 року.

Близнюки

Тиждень приносить Близнюкам упевненість і яскраві плоди зусиль. Фінансові справи йдуть у гору — можливий несподіваний бонус або вигідна пропозиція. У стосунках — гармонія і тепло, а у самотніх є шанс на щиру симпатію. Енергія на висоті, будь-які починання будуть вдалими.

Рак

У Раків тиждень під знаком визнання й успіху. Ваше старання помічають, і це може обернутися важливим кар'єрним ривком. В особистому житті — моменти, від яких паморочиться голова. Удача буде поруч навіть у дрібницях. Ваша харизма — головний ключ до всього, особливо в переговорах.

Стрілець

Стрільці опиняться в потоці натхнення і везіння цього тижня. До вас тягнуться цікаві люди, а в справах з'являється довгоочікувана ясність. Тиждень сприятливий для нових починань, творчих проривів і романтичних відкриттів. Внутрішня легкість допоможе приймати правильні рішення майже без зусиль.

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