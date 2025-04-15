Убывающая Луна до 27 апреля 2025 года: что сейчас нельзя делать

14 апреля началась стадия убывающей Луны, которая продлится до 27 апреля. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

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Период убывающей Луны (время от полнолуния до новолуния) еще называют фазой пассивного действия. В этом месяце она началась 14 апреля, а продлится до 27 апреля 2025 года. Астролог Анжела Перл рассказала, какие занятия являются благоприятными в период убывающей Луны, а что лучше не делать.

Убывающая Луна: что можно делать

убирать в доме, перебрать вещи в шкафу;

гасить долги и кредиты;

работать с психологом, заниматься своим ментальным здоровьем;

отказаться от вредной пищи;

ухаживать за телом;

пройти медицинское обследование;

завести новое растение.

Убывающая Луна: что нельзя делать

действовать резко и необдуманно;

браться за важные дела;

оформлять кредит или одалживать деньги;

заключать важные сделки;

заводить домашних любимцев;

начинать ремонт;

совершать крупные покупки.

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