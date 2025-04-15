Спадний Місяць до 27 квітня 2025 року: що зараз не можна робити

14 квітня розпочалася стадія спадного Місяця, яка триватиме до 27 квітня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

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Період Спадного Місяця (час від повного місяця до молодика) ще називають фазою пасивної дії. Цього місяця вона почалася 14 числа, а триватиме до 27 квітня 2025 року. Астрологиня Анжела Перл розповіла, які заняття є сприятливими в період Спадного Місяця, а чого краще не робити.

Спадний Місяць: що можна робити

прибирати в будинку, перебрати речі в шафі;

гасити борги і кредити;

працювати з психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям;

відмовитися від шкідливої їжі;

доглядати за тілом;

пройти медичне обстеження;

завести нову рослину.

Спадний Місяць: що не можна робити

діяти різко й необдумано;

братися за важливі справи;

оформляти кредит або позичати гроші;

укладати важливі угоди;

заводити домашніх улюбленців;

починати ремонт;

здійснювати великі покупки.

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