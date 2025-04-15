Стиль життя
Спадний Місяць до 27 квітня 2025 року: що зараз не можна робити
Наталія Гулій
163
14 квітня розпочалася стадія спадного Місяця, яка триватиме до 27 квітня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.
Related video
Період Спадного Місяця (час від повного місяця до молодика) ще називають фазою пасивної дії. Цього місяця вона почалася 14 числа, а триватиме до 27 квітня 2025 року. Астрологиня Анжела Перл розповіла, які заняття є сприятливими в період Спадного Місяця, а чого краще не робити.
Спадний Місяць: що можна робити
- прибирати в будинку, перебрати речі в шафі;
- гасити борги і кредити;
- працювати з психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям;
- відмовитися від шкідливої їжі;
- доглядати за тілом;
- пройти медичне обстеження;
- завести нову рослину.
Спадний Місяць: що не можна робити
- діяти різко й необдумано;
- братися за важливі справи;
- оформляти кредит або позичати гроші;
- укладати важливі угоди;
- заводити домашніх улюбленців;
- починати ремонт;
- здійснювати великі покупки.
Також Фокус писав любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року