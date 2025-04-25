Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 26-27 апреля 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 26–27 апреля — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 26–27 апреля 2025 года.

Дева

Для Дев выходные станут временем ясности и внутреннего обновления. Вы почувствуете, как многое встает на свои места: то, что раньше вызывало сомнения, теперь обретет четкие контуры. Особенно повезет тем, кто занимается интеллектуальным трудом или планирует важные решения. Благоприятны любые дела, связанные с организацией, порядком, наведением чистоты — не только в доме, але й у думках. Также возможны приятные новости, связанные с семьей или домом. Прислушайтесь к своей интуиции — она будет подсказывать верные шаги.

Лев

У Львов удача будет в сфере общения, самопрезентации й творчості. Эти выходные — ваш звездный час: вы будете в центре внимания, даже если не планировали. Отличное время для встреч, свиданий, публичных выступлений или работы над личным брендом. Вам легко удастся донести свою точку зрения и вдохновить окружающих. В любви возможны неожиданные, но очень теплые повороты — не упустите шанс показать свою искренность. А еще это хороший момент для проявления щедрости — она вернется сторицею.

Рыбы

Для Рыб выходные принесут эмоциональное облегчение и долгожданную гармонию. Если вы чувствовали усталость или внутреннюю борьбу — сейчас это пройдет. Будет удаваться все, что связано с отдыхом, вдохновением, искусством и заботой о себе. Прекрасное время, чтобы уделить внимание своему телу и душе, посетить спа, выставку або просто побыть наедине с собой. Также возможна помощь со стороны — кто-то из близких может неожиданно поддержать вас или предложить интересную идею. Не спешите — просто плывите по течению, и оно вынесет вас в нужное место.

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