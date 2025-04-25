Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 26-27 апреля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 26-27 апреля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

Раки могут столкнуться с эмоциональной нестабильностью. Чувства будут обострены, и любое неосторожное слово способно задеть до глубины души. Будьте особенно внимательны в семейных и романтических отношениях — сейчас легко неправильно понять друг друга. Не лучший момент для серьёзных разговоров, выяснений и решения сложных вопросов. Лучше дать себе время и пространство для восстановления: тишина, спокойствие и забота о себе принесут больше пользы, чем активные действия.

Весы

Весам стоит быть осторожнее с самоуверенностью. На этих выходных вы можете переоценить свои силы или оказаться втянутыми в ситуации, где придётся отстаивать своё мнение жёстче, чем хотелось бы. Особенно это касается рабочих дел, если вы планировали заняться ими в выходные, — напряжение в общении может дать о себе знать. Также возможна повышенная раздражительность из-за чувства, что вас недооценивают. Лучше на время отпустить контроль и переключиться на что-то, что приносит радость.

Водолей

Для Водолеев выходные могут оказаться хаотичными и нервными. Возможны сбои в планах, непредвиденные изменения, технические или бытовые неприятности. Ваша привычная легкость в решении задач может временно подвести, и это вызовет раздражение. Не стоит строить слишком жёсткий график — гибкость и умение адаптироваться сейчас важнее всего. Постарайтесь заранее продумать запасной вариант для каждой ситуации, а также избегайте спонтанных покупок и обсуждений, связанных с деньгами.

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