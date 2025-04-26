Новолуние в Тельце 27 апреля 2025 года: чего ожидать и что нельзя делать

Уже завтра, 27 апреля, наступит второе Новолуние этой весны в знаке Козерога. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Тельце и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Что значит Новолуние в Тельце?

27 апреля 2025 года нас ждет Новолуние в знаке Тельца. Это время откроет перед нами новые возможности в сферах стабильности, финансов и личного комфорта. Телец — знак Земли, который связан с практичностью, чувственностью и стремлением к безопасности, поэтому это новолуние будет особенно сильным для закладки прочного фундамента на будущее.

Чего ожидать от этого Новолуния?

1. Перезагрузка финансовых планов.

Новолуние в Тельце идеально подходит для постановки новых финансовых целей: планирование бюджета, начало накоплений или инвестиций в свое развитие. В это время многие почувствуют стремление к большей материальной независимости.

2. Усиление потребности в стабильности.

Вы можете остро ощутить желание упорядочить свою жизнь: наладить рутину, укрепить отношения, сделать дом уютнее. Появится стремление избавиться от всего лишнего и оставить только то, что действительно важно.

3. Вдохновение для заботы о теле и удовольствиях.

Тельцом управляет Венера — планета красоты и удовольствий. Новолуние пробудит тягу к саморазвитию через заботу о себе: новые привычки питания, косметические процедуры, обновление гардероба или даже творческое самовыражение.

4. Медленный, но устойчивый старт новых проектов.

Любые начинания в этот период будут развиваться постепенно, зато основательно. Главное — проявить терпение и работать над целями без спешки.

Что нельзя делать в Новолуние?

Спешить с решениями.

Телец ценит размеренность и основательность. В этот день лучше избегать импульсивных поступков, особенно в финансовых вопросах и отношениях.

Игнорировать внутренние ощущения.

Новолуние в Тельце усиливает связь с телом и интуицией. Если вы чувствуете внутренний дискомфорт от какого-то проекта или решения, стоит прислушаться к себе.

Брать на себя слишком много.

Энергия Тельца поддерживает постепенные, устойчивые шаги. Нагрузив себя задачами сверх меры, можно быстро перегореть.

Пренебрегать заботой о себе.

Это Новолуние важно посвятить гармонизации внутреннего состояния. Полезными будут практики релаксации, медитации, физические упражнения в удовольствие.

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