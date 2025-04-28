Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 28 апреля по 4 мая 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому с 28 апреля по 4 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Телец

Тельцам важно контролировать свои эмоции. Неделя может принести напряженные ситуации на работе или в личной жизни, где любое необдуманное слово способно привести к конфликту. Старайтесь сохранять спокойствие, даже если вам кажется, что вас недооценивают или провоцируют. Поспешные решения сейчас могут обернуться неприятными последствиями. Лучше взять паузу и тщательно обдумать каждый шаг.

Рак

Ракам стоит обратить внимание на свое здоровье и уровень энергии. Возможна переутомляемость, особенно если вы пытаетесь успеть все и сразу. Звезды советуют уделить время отдыху и не брать на себя лишних обязательств. Также стоит быть осторожнее с финансовыми вложениями и крупными покупками: не все будет таким выгодным, как кажется на первый взгляд.

Весы

Для Весов неделя потребует особой осторожности в делах, связанных с документами, договорами и переговорами. Есть риск недопонимания, ошибок или невыгодных условий. Прежде чем что-то подписывать или принимать важные решения, перепроверьте все детали несколько раз. Также стоит избегать излишнего упрямства в общении: иногда компромисс будет куда полезнее, чем отстаивание своей позиции любой ценой.

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