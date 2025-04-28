Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими з 28 квітня по 4 травня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких цей тиждень може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати помилок на роботі, а також бути уважнішими до своїх фінансових рішень.

Related video

Цей тиждень може стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому з 28 квітня до 4 травня варто бути обережнішим і в чому саме.

Телець

Тельцям важливо контролювати свої емоції. Тиждень може принести напружені ситуації на роботі або в особистому житті, де будь-яке необдумане слово здатне призвести до конфлікту. Намагайтеся зберігати спокій, навіть якщо вам здається, що вас недооцінюють або провокують. Поспішні рішення зараз можуть обернутися неприємними наслідками. Краще взяти паузу і ретельно обміркувати кожен крок.

Рак

Ракам варто звернути увагу на своє здоров'я і рівень енергії. Можлива перевтомлюваність, особливо якщо ви намагаєтеся встигнути все й одразу. Зірки радять приділити час відпочинку і не брати на себе зайвих зобов'язань. Також варто бути обережнішими з фінансовими вкладеннями і великими покупками: не все буде таким вигідним, як здається на перший погляд.

Терези

Для Терезів тиждень вимагатиме особливої обережності у справах, пов'язаних із документами, договорами і переговорами. Є ризик непорозуміння, помилок або невигідних умов. Перш ніж щось підписувати або ухвалювати важливі рішення, перевірте всі деталі кілька разів. Також варто уникати зайвої впертості в спілкуванні: іноді компроміс буде набагато кориснішим, ніж відстоювання своєї позиції за всяку ціну.

Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року