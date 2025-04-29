Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля 2025 года

Сегодня даже смелые мечты могут стать ближе. Но не стройте замков на зыбком основании — проверьте факты перед тем, как действовать.

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Овен

Сегодня ваши идеи способны зажечь других. Но не позволяйте себе терять время на тех, кто только притворяется заинтересованным в вашем успехе.

Телец

Вы сможете найти нестандартное решение привычной задачи. Но будьте осторожны с обещаниями — сегодня они могут оказаться сложными для выполнения.

Близнецы

Сегодня удастся наладить нужные связи без лишних усилий. Однако остерегайтесь спешки — в мелочах может скрываться неочевидная ошибка.

Рак

День принесет уверенность в правильности вашего пути. Но старайтесь избегать ненужных конфликтов — сегодня их будет сложнее уладить.

Лев

Сегодня у вас появится шанс заявить о себе громче. Однако не поддавайтесь желанию сразу получить все — лучшие результаты требуют терпения.

Дева

Вы сумеете сегодня легко разобраться там, где другие теряются. Но остерегайтесь лишней критики — она способна оттолкнуть союзников.

Весы

Сегодня день для приятных открытий и полезных знакомств. Но не доверяйте каждому слову — сегодня обман может быть особенно красиво упакован.

Скорпион

Вы почувствуете прилив вдохновения и энергии. Однако сегодня важно не забывать о чувстве меры — чрезмерная активность может вымотать.

Стрелец

Сегодня даже смелые мечты могут стать ближе. Но не стройте замков на зыбком основании — проверьте факты перед тем, как действовать.

Козерог

Ваше упорство сегодня принесет заметные плоды. Но не позволяйте себе перегружать задачи лишними деталями — простота будет вашим союзником.

Водолей

Сегодня ваше нестандартное мышление окажется кстати. Однако остерегайтесь поспешных выводов — реальность может оказаться сложнее ожиданий.

Рыбы

День порадует неожиданным проявлением заботы от близких. Но сегодня не стоит делиться личными планами с малознакомыми людьми — лучше подождать.

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