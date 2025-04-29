Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 квітня 2025 року

Сьогодні навіть сміливі мрії можуть стати ближчими. Але не будуйте замків на хиткій основі — перевірте факти перед тим, як діяти.

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Овен

Сьогодні ваші ідеї здатні запалити інших. Але не дозволяйте собі гаяти час на тих, хто тільки прикидається зацікавленим у вашому успіху.

Телець

Ви зможете знайти нестандартне рішення звичного завдання. Але будьте обережні з обіцянками — сьогодні вони можуть виявитися складними для виконання.

Близнюки

Сьогодні вдасться налагодити потрібні зв'язки без зайвих зусиль. Однак остерігайтеся поспіху — у дрібницях може ховатися неочевидна помилка.

Рак

День принесе впевненість у правильності вашого шляху. Але намагайтеся уникати непотрібних конфліктів — сьогодні їх буде складніше залагодити.

Лев

Сьогодні у вас з'явиться шанс заявити про себе голосніше. Однак не піддавайтеся бажанню одразу отримати все — найкращі результати вимагають терпіння.

Діва

Ви зумієте сьогодні легко розібратися там, де інші губляться. Але остерігайтеся зайвої критики — вона здатна відштовхнути союзників.

Терези

Сьогодні день для приємних відкриттів і корисних знайомств. Але не довіряйте кожному слову — сьогодні обман може бути особливо гарно упакований.

Скорпіон

Ви відчуєте прилив натхнення та енергії. Однак сьогодні важливо не забувати про почуття міри — надмірна активність може вимотати.

Стрілець

Сьогодні навіть сміливі мрії можуть стати ближчими. Але не будуйте замків на хиткій основі — перевірте факти перед тим, як діяти.

Козеріг

Ваша завзятість сьогодні принесе помітні плоди. Але не дозволяйте собі перевантажувати завдання зайвими деталями — простота буде вашим союзником.

Водолій

Сьогодні ваше нестандартне мислення виявиться доречним. Однак остерігайтеся поспішних висновків — реальність може виявитися складнішою за очікування.

Риби

День порадує несподіваним проявом турботи від близьких. Але сьогодні не варто ділитися особистими планами з малознайомими людьми — краще почекати.

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