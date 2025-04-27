Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року

Тиждень обіцяє пристрасть і глибину почуттів. Важливо проявити терпіння до емоцій партнера, а дрібні жести турботи зміцнять довіру.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що тиждень із 28 квітня до 4 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку в особистому житті.

Овен

Нова зустріч або щира розмова пожвавить почуття. Важливо не квапити події і дозволити стосункам розвиватися природно і спокійно.

Телець

Теплі моменти подарують упевненість у партнері. Самотнім Тельцям варто частіше виходити у світ — доленосне знайомство ближче, ніж ви думаєте.

Близнюки

Флірт і легке спілкування принесуть радість. Важливо стежити за словами — відвертість у почуттях зіграє вам на руку в найпотрібніший момент.

Рак

Стосунки вимагають ніжності й уваги. Дрібні жести турботи зміцнять довіру. Самотні Раки можуть зустріти людину зі спільними цінностями.

Лев

Любовна сфера обіцяє яскраві емоції. Шукайте натхнення у щирості та відкритості. Ваша чарівність притягує потрібних людей до вас.

Діва

Тиждень для того, щоб зміцнити довіру у стосунках. Самотнім Дівам варто уважніше придивитися до старих знайомих — там можлива іскра.

Терези

Баланс між особистим і робочим особливо важливий. Партнер буде вдячний за увагу. Самотні Терези можуть зустріти того, хто оцінить їхню душу.

Скорпіон

Тиждень обіцяє пристрасть і глибину почуттів. Важливо виявити терпіння до емоцій партнера. Самотні Скорпіони будуть чарівними в очах оточення.

Стрілець

Любов надихатиме на нові ідеї. Легкість і щирість зміцнять стосунки. Самотнім Стрільцям варто більше довіряти своїй інтуїції.

Козеріг

Емоції стануть стабільнішими, а стосунки — міцнішими. Гарний час для серйозних розмов про майбутнє. Самотні Козероги залучать серйозних партнерів.

Водолій

Романтика знайде вас там, де найменше очікуєте. Відкрийтеся почуттям, навіть якщо здається, що час для кохання ще не настав.

Риби

Любовна сфера наповниться ніжністю і турботою. Вас можуть здивувати несподівані зізнання. Головне — не втрачати віру в щирість почуттів.

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