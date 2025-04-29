Лунный календарь на май 2025 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в мае — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в мае 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц весны будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в мае 2025 года

растущая Луна — 1-11 мая, 28-31 мая;

полнолуние — 12 мая;

убывающая Луна — 13-26 мая;

новолуние — 27 мая.

Лунный календарь на май 2025 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в мае считаются следующие даты: 3, 6, 9, 13, 17, 21, 24, 30 мая.

3 мая – подходящий день для новых начинаний, особенно если вы давно вынашивали идею.

6 и 9 мая – хорошие дни для общения, подписания договоров и начала сотрудничества.

13 мая – благоприятен для решения финансовых вопросов и ведения дел с государственными структурами.

17 мая – отлично подходит для обучения, получения новых знаний и прохождения собеседований.

21, 24 мая – дни, когда полезно завершать старые проекты, возвращаться к забытым задачам и восстанавливать связи.

30 мая – идеален для укрепления отношений, важных личных разговоров и работы в команде.

Лунный календарь на май 2025 года: неблагоприятные дни

Неблагоприятными и рискованными для серьезных решений и новых начинаний считаются: 1, 5, 12, 20, 27 мая.

1 мая – день эмоциональной нестабильности, возможны ошибки из-за поспешных решений.

5 мая – не рекомендуется начинать важные дела, повышен риск недоразумений и срывов.

12 мая – лучше отложить подписание документов и деловые встречи.

20 мая – неблагоприятное время для финансовых операций, возможны потери и неудачные вложения.

27 мая – высокий уровень раздражительности и конфликтности, избегайте обсуждения острых тем и принятия решений.

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