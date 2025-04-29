Місячний календар на травень 2025 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в травні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в травні 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць весни будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в травні 2025 року

зростаючий Місяць — 1-11 травня, 28-31 травня;

повний місяць — 12 травня;

спадний Місяць — 13-26 травня;

молодик — 27 травня.

Місячний календар на травень 2025 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у травні вважаються такі дати: 3, 6, 9, 13, 17, 21, 24, 30 травня.

3 травня — відповідний день для нових починань, особливо якщо ви давно виношували ідею.

6 і 9 травня — хороші дні для спілкування, підписання договорів і початку співпраці.

13 травня — сприятливий для розв'язання фінансових питань і ведення справ із державними структурами.

17 травня — чудово підходить для навчання, отримання нових знань і проходження співбесід.

21, 24 травня — дні, коли корисно завершувати старі проєкти, повертатися до забутих завдань і відновлювати зв'язки.

30 травня — ідеальний для зміцнення відносин, важливих особистих розмов і роботи в команді.

Місячний календар на травень 2025 року: несприятливі дні

Несприятливими і ризикованими для серйозних рішень і нових починань вважаються: 1, 5, 12, 20, 27 травня.

1 травня — день емоційної нестабільності, можливі помилки через поспішні рішення.

5 травня — не рекомендується починати важливі справи, підвищений ризик непорозумінь і зривів.

12 травня — краще відкласти підписання документів і ділові зустрічі.

20 травня — несприятливий час для фінансових операцій, можливі втрати і невдалі вкладення.

27 травня — високий рівень дратівливості та конфліктності, уникайте обговорення гострих тем і ухвалення рішень.

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