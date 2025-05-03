Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 3-4 мая 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 3-4 мая — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 3-4 мая 2025 года.

Рак

Эти выходные подарят Ракам ощущение настоящего триумфа. Всё складывается так, как вы любите: вы в центре внимания, рядом нужные люди, атмосфера вдохновляет. Если у вас намечаются встречи — не отказывайтесь. Где бы вы ни появились, вас заметят и оценят по достоинству. Особенно благоприятно сложатся обстоятельства в личной жизни: возможен неожиданный контакт с человеком из прошлого, с которым вы не были на связи. И если вы ждали шанса всё исправить или хотя бы получить ответ — сейчас он появится. Главное — сохраняйте достоинство и прислушивайтесь к себе.

Лев

Для Львов выходные будут наполнены ощущением гармонии. Вас ничто не торопит, не давит, не раздражает — и это уже счастье. Вы наконец-то почувствуете, что возвращаетесь в своё естественное, сбалансированное состояние. Возможны приятные мелочи: хорошее настроение с самого утра, неслучайные встречи, добрые слова от близких. А ещё вам может повезти в финансовом плане — кто-то вернёт долг, появится удачное предложение или скидка на то, что вы давно хотели. Главное — не спешите, двигайтесь в своём ритме.

Козерог

Для Козерогов эти выходные станут настоящим спасением. После напряжённых будней вы наконец сможете побыть в тишине и заняться тем, что давно откладывали: отдых, уют, забота о себе. Звёзды советуют замедлиться, выключить телефон и устроить себе мини-отпуск — хотя бы на один день. Особенно благоприятны любые бытовые или личные обновления: небольшая перестановка, смена образа, новый уходовый ритуал — всё, что связано с возвращением контроля над собой и своей жизнью. А в воскресенье может произойти разговор, который многое расставит по местам.

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