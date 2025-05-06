Будьте осторожнее: три знака Зодиака, которые столкнуться с трудностями в мае 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых текущий месяц может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать лишних растрат, а также избегать ситуаций, которые могут вызвать путаницу или недопонимание.

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Последний месяц весны для некоторых знаков Зодиака может стать опасным периодом. Астролог Анжела Перл рассказала, кому стоит быть осторожнее в мае.

Рак

Май может стать для вас временем внутренней турбулентности. Вы можете ощутить, как нерешенные вопросы прошлого вновь выходят на поверхность. Ваша ментальная активность и склонность к самоанализу, которая обычно помогает вам быть гибкими и легкими, сейчас может обернуться самокритикой и эмоциональной перегрузкой. Особенно уязвимой становится сфера личных отношений: есть риск недопонимания, обид и даже временного охлаждения с теми, кто вам дорог. Будьте аккуратны в словах — не все мысли требуют немедленного озвучивания. Иногда лучше сделать паузу и подышать, чем вступать в острые диалоги.

Стрелец

Вы входите в май с желанием заботиться, поддерживать, быть полезными. Однако эта ваша светлая сторона может стать источником опасности. Есть риск, что вы полностью растворитесь в чужих проблемах, забыв о себе. Слишком сильное стремление "быть хорошими" может привести к эмоциональному истощению и ощущению, что вас используют. Особенно берегите себя в рабочих вопросах: не берите на себя чужие обязанности, если это выходит за рамки разумного. Учитесь говорить "нет" — это ваш главный урок на май.

Рыбы

Для вас май — это месяц соблазнов. Желание вырваться из рутины, вдохнуть свободу полной грудью и сказать "да" любому новому приключению будет особенно сильным. Однако не все, что блестит, стоит вашего времени и ресурсов. Будьте особенно осторожны в финансовой сфере: импульсивные покупки, участие в сомнительных проектах или неосмотрительные займы могут создать проблемы, которые затянутся надолго. В личной жизни возможны искушения: новые знакомства, яркие, но нестабильные чувства. Не теряйте связь с реальностью — за страстью может скрываться разочарование.

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