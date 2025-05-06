Будьте обережнішими: три знаки Зодіаку, які зіткнутися з труднощами в травні 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких поточний місяць може стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати зайвих розтрат, а також уникати ситуацій, які можуть спричинити плутанину або непорозуміння.

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Останній місяць весни для деяких знаків Зодіаку може стати небезпечним періодом. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому варто бути обережнішим у травні.

Рак

Травень може стати для вас часом внутрішньої турбулентності. Ви можете відчути, як невирішені питання минулого знову виходять на поверхню. Ваша ментальна активність і схильність до самоаналізу, яка зазвичай допомагає вам бути гнучкими і легкими, зараз може обернутися самокритикою та емоційним перевантаженням. Особливо вразливою стає сфера особистих стосунків: є ризик непорозуміння, образ і навіть тимчасового охолодження з тими, хто вам дорогий. Будьте акуратні в словах — не всі думки вимагають негайного озвучування. Іноді краще зробити паузу і подихати, ніж вступати в гострі діалоги.

Стрілець

Ви входите в травень із бажанням піклуватися, підтримувати, бути корисними. Однак цей ваш світлий бік може стати джерелом небезпеки. Є ризик, що ви повністю розчинитеся в чужих проблемах, забувши про себе. Занадто сильне прагнення "бути хорошими" може призвести до емоційного виснаження та відчуття, що вас використовують. Особливо бережіть себе в робочих питаннях: не беріть на себе чужі обов'язки, якщо це виходить за рамки розумного. Вчіться говорити "ні" — це ваш головний урок на травень.

Риби

Для вас травень — це місяць спокус. Бажання вирватися з рутини, вдихнути свободу на повні груди і сказати "так" будь-якій новій пригоді буде особливо сильним. Однак не все, що блищить, варте вашого часу і ресурсів. Будьте особливо обережні у фінансовій сфері: імпульсивні покупки, участь у сумнівних проєктах або необачні позики можуть створити проблеми, які затягнуться надовго. В особистому житті можливі спокуси: нові знайомства, яскраві, але нестабільні почуття. Не втрачайте зв'язку з реальністю — за пристрастю може ховатися розчарування.

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