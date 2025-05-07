Вскочат в последний вагон: три знака Зодиака, которым повезет до конца весны 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых последние недели этой весны станут удачным периодом в разных сферах жизни.

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Окончание весны 2025 года для некоторых знаков Зодиака может стать по истине счастливым периодом. Астролог Анжела Перл рассказала, кому повезет в ближайшее недели.

Овен

До конца весны Овны окажутся в центре внимания — будь то на работе, в кругу друзей или в новом романтическом увлечении. Вас ждут неожиданные похвалы, полезные знакомства и шанс показать свой талант. Особенно благоприятны поездки, публичные выступления и творческие проекты. Смело берите инициативу в свои руки — Вселенная на вашей стороне.

Близнецы

Финансовая удача поворачивается к Близнецам лицом: возможны прибавка, ценный подарок или выгодное предложение. Вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне и сможете сделать важную покупку или инвестицию. Также улучшится самочувствие — энергия вернется, и появится желание позаботиться о себе. Весна обещает стать временем стабильности и маленьких, но приятных побед.

Весы

Весам повезет в любви и саморазвитии. Вас может ждать вдохновляющее знакомство или теплое воссоединение. Это время, когда ваши идеи находят отклик, а внутренние сомнения сменяются уверенностью. Вы ощутите прилив мотивации, особенно если занимаетесь чем-то новым: учебой, путешествиями или проектами. Действуйте — удача будет рядом.

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