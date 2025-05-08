Гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 мая 2025 года

Есть шанс услышать хорошие новости о деньгах или проекте. Избегайте лишних трат — вам могут предложить то, что не стоит своих денег.

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Овен

Сегодня можно добиться прогресса в деле, которое казалось застопорившимся. Не вступайте в спор с теми, кто просто хочет быть правым.

Телец

Есть шанс услышать хорошие новости о деньгах или проекте. Избегайте лишних трат — вам могут предложить то, что не стоит своих денег.

Близнецы

Вы легко найдете общий язык с нужным человеком. Но не обещайте больше, чем можете выполнить — особенно сегодня.

Рак

Вы будете в центре внимания — используйте это, чтобы проявить себя. Только не превращайте уверенность в давление на других.

Лев

Один верный шаг сегодня приблизит вас к желаемому. Но не уходите в свои мысли слишком глубоко — важное может пройти мимо.

Дева

Хорошо удастся договориться или наладить отношения. Но не молчите о своем дискомфорте — вас не услышат, если не скажете.

Весы

День подходит для очищения — от лишнего в мыслях или в пространстве. Не цепляйтесь за контроль: не все должно идти по вашему плану.

Скорпион

Возможно, откроется скрытая возможность — внимательно к деталям. Но не ищите подвох везде — это может испортить то, что хорошо само по себе.

Стрелец

Сегодня возможны неожиданные идеи — хватайтесь за них. Только не сбивайтесь с пути из-за чужих ожиданий.

Козерог

Вы заметите четкий результат своих стараний — не упустите момент его зафиксировать. Но не упрямьтесь, если потребуется гибкость.

Водолей

Вы можете вдохновить кого-то одним словом — будьте внимательны к своим репликам. Избегайте цинизма: он сегодня ранит больше обычного.

Рыбы

День принесет тонкое понимание людей вокруг. Но не погружайтесь в чужие эмоции — ваши собственные чувства сегодня тоже важны.

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