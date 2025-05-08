Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 травня 2025 року
Є шанс почути хороші новини про гроші або проєкт. Уникайте зайвих витрат — вам можуть запропонувати те, що не варте своїх грошей.
Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 6 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.
Овен
Сьогодні можна домогтися прогресу у справі, яка здавалася застопореною. Не вступайте в суперечку з тими, хто просто хоче бути правим.
Телець
Є шанс почути хороші новини про гроші або проєкт. Уникайте зайвих витрат — вам можуть запропонувати те, що не варте своїх грошей.
Близнюки
Ви легко знайдете спільну мову з потрібною людиною. Але не обіцяйте більше, ніж можете виконати — особливо сьогодні.
Рак
Ви будете в центрі уваги — використовуйте це, щоб проявити себе. Тільки не перетворюйте впевненість на тиск на інших.
Лев
Один правильний крок сьогодні наблизить вас до бажаного. Але не занурюйтесь у свої думки занадто глибоко — важливе може пройти повз.
Діва
Добре вдасться домовитися або налагодити стосунки. Але не мовчіть про свій дискомфорт — вас не почують, якщо не скажете.
Терези
День підходить для очищення — від зайвого в думках або в просторі. Не чіпляйтеся за контроль: не все має йти за вашим планом.
Скорпіон
Можливо, відкриється прихована можливість — уважно до деталей. Але не шукайте каверзи скрізь — це може зіпсувати те, що добре саме по собі.
Стрілець
Сьогодні можливі несподівані ідеї — хапайтеся за них. Тільки не збивайтеся зі шляху через чужі очікування.
Козеріг
Ви помітите чіткий результат своїх старань — не пропустіть момент його зафіксувати. Але не будьте впертими, якщо знадобиться гнучкість.
Водолій
Ви можете надихнути когось одним словом — будьте уважні до своїх реплік. Уникайте цинізму: він сьогодні ранить більше, ніж зазвичай.
Риби
День принесе тонке розуміння людей навколо. Але не занурюйтеся в чужі емоції — ваші власні почуття сьогодні теж важливі.
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