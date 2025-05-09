Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 мая 2025 года

Есть шанс оказаться в нужное время в нужном месте в этот день — и это изменит многое. Не верьте слухам, проверяйте всё на фактах.

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Овен

Сегодня вы почувствуете прилив энергии — используйте его, чтобы завершить дела, которые давно откладывали. Не бросайтесь в спор, если он не ваш.

Телец

Сегодня вы сможете получить важный ответ, если зададите вопрос без страха. Не тратьте силы на контроль над тем, что не зависит от вас.

Близнецы

Сегодня вы обретёте поддержку от неожиданного человека. Не переоценивайте свои ресурсы — уставая, вы теряете гибкость мышления.

Рак

Сегодня вы удивите себя: решимость появится, где раньше была неуверенность. Берегите личное пространство — не каждый заслуживает доступ к нему.

Лев

Вы проявите себя с новой стороны в этот день, и это принесёт уважение. Не ищите одобрения у тех, кто сам не знает, чего хочет.

Дева

Сегодня вы заметите, как один маленький шаг меняет весь ход дня. Не стоит пытаться всё улучшить — иногда лучше просто быть рядом.

Весы

Вы найдёте гармонию в неожиданном месте в этом месте. Не позволяйте чужим словам разрушить то, что вы создавали с вниманием и любовью.

Скорпион

Сегодня вы услышите то, что давно ждали. Только не забывайте, что правда требует времени, чтобы раскрыться до конца.

Стрелец

Сегодня вы вдохновите кого-то одним жестом или словом. Не упускайте детали — за ними может скрываться больше, чем кажется.

Козерог

Сегодня вы достигнете того, что раньше казалось сложным. Не забывайте: отдых — не слабость, а способ сохранить устойчивость.

Водолей

Вы окажетесь в нужное время в нужном месте в этот день — и это изменит многое. Не верьте слухам, проверяйте всё на фактах.

Рыбы

Сегодня вы поймёте, что на самом деле вас вдохновляет. Но не плывите за чужим мнением — слушайте себя чаще.

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