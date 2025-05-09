Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 травня 2025 року

Є шанс опинитися в потрібний час у потрібному місці в цей день — і це змінить багато чого. Не вірте чуткам, перевіряйте все на фактах.

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Овен

Сьогодні ви відчуєте прилив енергії — використовуйте його, щоб завершити справи, які давно відкладали. Не кидайтеся в суперечку, якщо вона не ваша.

Телець

Сьогодні ви зможете отримати важливу відповідь, якщо поставите запитання без страху. Не витрачайте сили на контроль над тим, що не залежить від вас.

Близнюки

Сьогодні ви отримаєте підтримку від несподіваної людини. Не переоцінюйте свої ресурси — втомлюючись, ви втрачаєте гнучкість мислення.

Рак

Сьогодні ви здивуєте себе: рішучість з'явиться, де раніше була невпевненість. Бережіть особистий простір — не кожен заслуговує на доступ до нього.

Лев

Ви проявите себе з нового боку цього дня, і це принесе повагу. Не шукайте схвалення у тих, хто сам не знає, чого хоче.

Діва

Сьогодні ви помітите, як один маленький крок змінює весь хід дня. Не варто намагатися все поліпшити — іноді краще просто бути поруч.

Терези

Ви знайдете гармонію в несподіваному місці в цьому місці. Не дозволяйте чужим словам зруйнувати те, що ви створювали з увагою і любов'ю.

Скорпіон

Сьогодні ви почуєте те, на що давно чекали. Тільки не забувайте, що правда потребує часу, щоб розкритися до кінця.

Стрілець

Сьогодні ви надихнете когось одним жестом або словом. Не упускайте деталі — за ними може ховатися більше, ніж здається.

Козеріг

Сьогодні ви досягнете того, що раніше здавалося складним. Не забувайте: відпочинок — не слабкість, а спосіб зберегти стійкість.

Водолій

Ви опинитеся в потрібний час у потрібному місці цього дня — і це змінить багато чого. Не вірте чуткам, перевіряйте все на фактах.

Риби

Сьогодні ви зрозумієте, що насправді вас надихає. Але не пливіть за чужою думкою — слухайте себе частіше.

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