Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 10-11 мая 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 10-11 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Рак

Ракам стоит быть осторожнее в делах и коммуникациях. Возможны сбои в планах, задержки, недоговоренности и даже ощущение, что окружающие "подводят". Старайтесь не брать на себя больше, чем можете вынести — есть риск эмоционального или физического переутомления. Также возможны мелкие финансовые просчеты или неожиданные траты.

Козерог

Козерогам может быть непросто эмоционально: чувствительность обострится, и даже незначительные слова близких могут задевать сильнее обычного. Возможны колебания настроения, внутренняя уязвимость или ощущение, что вас не понимают. Есть риск замкнуться в себе или начать драматизировать ситуацию. Также возможны недопонимания в семье — особенно если вы долго что-то откладывали или замалчивали.

Водолей

Водолеям в эти выходные стоит быть внимательнее к информации и внутренним состояниям. Могут возникать сомнения, тревоги, желание сбежать от реальности или раствориться в мечтах. Но важно не терять почву под ногами. Также возможны недоразумения в общении: вас могут не так понять или вы — неправильно истолковать чьи-то слова.

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