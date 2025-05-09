Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 10-11 травня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

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Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 10-11 травня варто бути обережнішим і в чому саме.

Рак

Ракам варто бути обережнішими у справах і комунікаціях. Можливі збої в планах, затримки, недомовленості й навіть відчуття, що оточення "підводить". Намагайтеся не брати на себе більше, ніж можете винести — є ризик емоційної або фізичної перевтоми. Також можливі дрібні фінансові прорахунки або несподівані витрати.

Козеріг

Козерогам може бути непросто емоційно: чутливість загостриться, і навіть незначні слова близьких можуть зачіпати сильніше, ніж зазвичай. Можливі коливання настрою, внутрішня вразливість або відчуття, що вас не розуміють. Є ризик замкнутися в собі або почати драматизувати ситуацію. Також можливі непорозуміння в сім'ї — особливо якщо ви довго щось відкладали або замовчували.

Водолій

Водоліям цими вихідними варто бути уважнішими до інформації та внутрішніх станів. Можуть виникати сумніви, тривоги, бажання втекти від реальності або розчинитися в мріях. Але важливо не втрачати ґрунту під ногами. Також можливі непорозуміння у спілкуванні: вас можуть не так зрозуміти або ви — неправильно витлумачити чиїсь слова.

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