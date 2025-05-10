Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 мая 2025 года

Сегодня есть шанс обрести внутреннюю ясность там, где было напряжение. Не ищите утешения в фантазиях — реальность тоже может быть доброй.

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Овен

Сегодня вы встретите человека, с которым захочется говорить. Не закрывайтесь от новых тем — в них может быть ключ.

Телец

Сегодня вы завершите дело, которое откладывали. Не берите на себя всё сразу — делегировать не стыдно.

Близнецы

Сегодня вы найдёте практичное решение давней проблемы. Не торопитесь с выводами — недосказанность может ввести в заблуждение.

Рак

Сегодня вы удивите себя смелым выбором. Не взваливайте на себя чужую вину — вы отвечаете только за собственные действия.

Лев

Сегодня вы обретёте внутреннюю ясность там, где было напряжение. Не ищите утешения в фантазиях — реальность тоже может быть доброй.

Дева

Сегодня вы получите важную подсказку от случайного знакомого. Не упустите момент, решая, стоит ли говорить правду.

Весы

Сегодня вы вдохновите окружающих своей искренностью. Не разбрасывайтесь обещаниями — придётся держать каждое.

Скорпион

Сегодня вы ощутите прилив внутренней уверенности. Не пытайтесь управлять чужими решениями — уважайте свободу другого.

Стрелец

Сегодня вы получите шанс восстановить утраченное доверие. Будьте внимательны к словам — неосторожная фраза может всё перечеркнуть.

Козерог

Сегодня вы почувствуете баланс между личным и важным. Не разменивайтесь на мелочи — это отнимает у вас силы и ясность.

Водолей

Сегодня вы поймёте, что готовы на следующий шаг. Не игнорируйте сигналы усталости — они важнее, чем вам кажется.

Рыбы

Сегодня вы увидите в привычном деле нечто большее. Не спешите бросать начатое — за углом может ждать результат.

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