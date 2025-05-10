Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 травня 2025 року

Сьогодні є шанс знайти внутрішню ясність там, де була напруга. Не шукайте розради у фантазіях — реальність теж може бути доброю.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, що 10 травня 2025 року принесе кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Сьогодні ви зустрінете людину, з якою захочеться говорити. Не закривайтеся від нових тем — у них може бути ключ.

Телець

Сьогодні ви завершите справу, яку відкладали. Не беріть на себе все відразу — делегувати не соромно.

Близнюки

Сьогодні ви знайдете практичне рішення давньої проблеми. Не поспішайте з висновками — недомовленість може ввести в оману.

Рак

Сьогодні ви здивуєте себе сміливим вибором. Не звалюйте на себе чужу провину — ви відповідаєте тільки за власні дії.

Лев

Сьогодні ви знайдете внутрішню ясність там, де була напруга. Не шукайте розради у фантазіях — реальність теж може бути доброю.

Діва

Сьогодні ви отримаєте важливу підказку від випадкового знайомого. Не пропустіть момент, вирішуючи, чи варто говорити правду.

Терези

Сьогодні ви надихнете оточуючих своєю щирістю. Не розкидайтеся обіцянками — доведеться тримати кожну.

Скорпіон

Сьогодні ви відчуєте прилив внутрішньої впевненості. Не намагайтеся керувати чужими рішеннями — поважайте свободу іншого.

Стрілець

Сьогодні ви отримаєте шанс відновити втрачену довіру. Будьте уважні до слів — необережна фраза може все перекреслити.

Козеріг

Сьогодні ви відчуєте баланс між особистим і важливим. Не розмінюйтеся на дрібниці — це забирає у вас сили і ясність.

Водолій

Сьогодні ви зрозумієте, що готові на наступний крок. Не ігноруйте сигнали втоми — вони важливіші, ніж вам здається.

Риби

Сьогодні ви побачите у звичній справі щось більше. Не поспішайте кидати розпочате — за рогом може чекати результат.

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