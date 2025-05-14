Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее до конца весны 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых последние недели весны могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать излишней прямолинейности, а также быть внимательнее к своему здоровью.

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Последние дни весны 2025 года могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие недели стоит быть осторожнее и в чем именно.

Дева

Девам стоит быть особо внимательными в финансовых вопросах до конца весны. Нестабильность в этом плане может возникнуть из-за поспешных решений или неожиданных обстоятельств. Могут появиться предложения, которые на первый взгляд кажутся выгодными, но при глубоком рассмотрении окажутся не такими уж и перспективными. Девам не стоит доверять сомнительным источникам информации и вложениям. Важно тщательно анализировать любые финансовые риски, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Также стоит обратить внимание на личные отношения — возможны недоразумения, связанные с деньгами или распределением обязанностей.

Скорпион

Для Скорпионов эта весна может стать эмоционально напряжённым временем. В личных отношениях могут возникнуть разногласия, которые в дальнейшем могут перерасти в серьёзные конфликты. Важно не позволять эмоциям взять верх, чтобы избежать ненужных ссор и недопонимания. Сложности могут возникнуть и на работе, где будет ощущаться нехватка поддержки со стороны коллег или начальства. Скорпионам стоит работать над балансом в жизни, избегая перегрузки и стресса.

Водолей

Для Водолеев весна будет временем, когда их здоровье может стать уязвимым из-за стресса и усталости. В погоне за карьерными достижениями и выполнением задач могут быть упущены сигналы организма. Это время, когда важно найти баланс между работой и отдыхом. Водолеи склонны ставить рабочие обязанности на первое место, но это может привести к переутомлению, проблемам с иммунной системой и даже депрессии. Следует избегать чрезмерных нагрузок и выделять время на восстановление сил.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет до конца весны 2025 года.