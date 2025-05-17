Некоторым знакам Зодиака предстоящее время года откроет новые перспективы. Но важно следить за своими эмоциями и не поддаваться импульсивным решениям.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что предстоящее время года принесет каждому из знаков Зодиака. Предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков Зодиака на лето 2025 года.

Овен

Лето напомнит, что не все в жизни — задачи и цели. Пора расслабиться, сменить ритм и дать себе немного легкости. Особенно в июле — он может стать временем душевного уюта и приятных сюрпризов в личной жизни.

Телец

Вы будете в центре внимания этим летом — и заслуженно. Это ваш сезон для ярких событий, амбиций и проявления себя. Отличное время для старта нового проекта или любви. Но помните: не все должно быть на показ. Цените глубину.

Близнецы

Вас ждет важное и глубокое лето. Возможны перемены в отношениях, работе или личных приоритетах. Период самоанализа и трансформации. Не бойтесь прощаться с устаревшим — вы готовитесь к новому витку своей жизни.

Рак

Лето принесет эмоциональное обновление. Это время для заботы о себе, наведения порядка в мыслях и чувствах. Можно смело избавляться от всего лишнего — вещей, людей, ожиданий. В июле возможна важная внутренняя трансформация.

Лев

Лето обещает быть активным: новые проекты, поездки, неожиданные повороты. Вы будете в центре событий и с легкостью вдохновите окружающих. Но не забывайте отдыхать — особенно в июле, когда можно легко перегореть.

Дева

Время свободы и вдохновения — это про ваше лето, Девы. Лето подойдет для путешествий, расширения кругозора и общения. Возможны знакомства с необычными людьми, шанс на яркий роман. Будьте аккуратны с тратами в августе — легко увлечься.

Весы

Динамичное и насыщенное лето: встречи, идеи, движение. Возможны интересные предложения и поездки, особенно в июне. Вы будете на волне, главное — не пытаться все успеть сразу. Делайте выбор, а не марафон.

Скорпион

Лето будет вдохновляющим. Возможны творческие озарения, легкие влюбленности, приятные перемены. Отличный период, чтобы отдыхать красиво и жить эстетикой. В августе прислушивайтесь к себе — вы лучше знаете, что вам нужно.

Стрелец

Вы настроены на порядок в жизни — и лето даст возможность все разложить по полочкам. Захочется систематизации, развития, обновления рутины. Подходящее время для обучения, организации пространства и новых полезных привычек.

Козерог

Этот будет сезон стабильности и комфорта для Козерогов. Захочется уюта, красивых мелочей и спокойного ритма. Время благоприятно для улучшения быта, отдыха на природе и восстановления. В любви — не спешите с выводами, дайте чувствам время.

Водолей

У Водолеев будет чувственное и насыщенное внутренне лето. Возможны важные осознания, эмоциональное исцеление, тяга к уединению и творчеству. В августе будет особенно комфортно рядом с водой — ищите вдохновение в своей стихии.

Рыбы

Это будет лето нестандартных решений. Вас ждут перемены, вдохновение и, возможно, желание все изменить. В центре событий окажутся друзья, случайные идеи и неожиданные начинания. Главное — быть верным себе.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет летом 2025 года.