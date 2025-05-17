Деяким знакам Зодіаку майбутня пора року відкриє нові перспективи. Але важливо стежити за своїми емоціями і не піддаватися імпульсивним рішенням.

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Астролог Анжела Перл розповіла, що майбутня пора року принесе кожному зі знаків Зодіаку. Пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків Зодіаку на літо 2025 року.

Овен

Літо нагадає, що не все в житті — завдання і цілі. Час розслабитися, змінити ритм і дати собі трохи легкості. Особливо в липні — він може стати часом душевного затишку і приємних сюрпризів в особистому житті.

Телець

Ви будете в центрі уваги цього літа — і заслужено. Це ваш сезон для яскравих подій, амбіцій і прояву себе. Чудовий час для старту нового проекту або кохання. Але пам'ятайте: не все має бути на показ. Цінуйте глибину.

Близнюки

На вас чекає важливе і глибоке літо. Можливі зміни у стосунках, роботі або особистих пріоритетах. Період самоаналізу і трансформації. Не бійтеся прощатися із застарілим — ви готуєтеся до нового витка свого життя.

Рак

Літо принесе емоційне оновлення. Це час для турботи про себе, наведення порядку в думках і почуттях. Можна сміливо позбуватися всього зайвого — речей, людей, очікувань. У липні можлива важлива внутрішня трансформація.

Лев

Літо обіцяє бути активним: нові проєкти, поїздки, несподівані повороти. Ви будете в центрі подій і з легкістю надихнете оточуючих. Але не забувайте відпочивати — особливо в липні, коли можна легко перегоріти.

Діва

Час свободи і натхнення — це про ваше літо, Діви. Літо підійде для подорожей, розширення кругозору і спілкування. Можливі знайомства з незвичайними людьми, шанс на яскравий роман. Будьте обережні з витратами в серпні — легко захопитися.

Терези

Динамічне й насичене літо: зустрічі, ідеї, рух. Можливі цікаві пропозиції та поїздки, особливо в червні. Ви будете на хвилі, головне — не намагатися все встигнути відразу. Робіть вибір, а не марафон.

Скорпіон

Літо буде надихаючим. Можливі творчі осяяння, легкі закоханості, приємні зміни. Чудовий період, щоб відпочивати красиво і жити естетикою. У серпні прислухайтеся до себе — ви краще знаєте, що вам потрібно.

Стрілець

Ви налаштовані на порядок у житті — і літо дасть можливість усе розкласти по поличках. Захочеться систематизації, розвитку, оновлення рутини. Вдалий час для навчання, організації простору та нових корисних звичок.

Козеріг

Цей буде сезон стабільності та комфорту для Козерогів. Захочеться затишку, красивих дрібниць і спокійного ритму. Час сприятливий для поліпшення побуту, відпочинку на природі та відновлення. У коханні — не поспішайте з висновками, дайте почуттям час.

Водолій

У Водоліїв буде чуттєве і насичене внутрішньо літо. Можливі важливі усвідомлення, емоційне зцілення, потяг до усамітнення і творчості. У серпні буде особливо комфортно поруч із водою — шукайте натхнення у своїй стихії.

Риби

Це буде літо нестандартних рішень. На вас чекають зміни, натхнення і, можливо, бажання все змінити. У центрі подій опиняться друзі, випадкові ідеї та несподівані починання. Головне — бути вірним собі.

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