Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 19 по 25 мая 2025 года

Будьте осторожны с желанием все контролировать. Партнер — не проект. Отпустите идею идеального сценария и дайте чувствам развиваться без давления.

Related video

Астролог Анжела Перл рассказала, что неделя с 19 по 25 мая 2025 принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.

Овен

В отношениях возможен момент, когда вас поймут с полуслова — не упустите его. Одиноким стоит выйти из сценария "все под контролем" и позволить кому-то удивить.

Телец

Ощущение, будто кто-то испытывает вас на прочность. Не поддавайтесь на эмоциональные провокации. Это отличное время, чтобы узнать себя в любви с новой стороны.

Близнецы

Вам потребуется выдержка — чувства могут идти вразрез с логикой. Уважайте свои границы и не пытайтесь быть "удобными". Честность — и с собой, и с партнером — ключ.

Рак

Не все разговоры должны быть серьезными. Иногда молчание и взгляд значат больше. Легкость сейчас важнее драм. Одиноким стоит обратить внимание на юмор в человеке.

Лев

Будьте осторожны с желанием все контролировать. Партнер — не проект. Отпустите идею идеального сценария и дайте чувствам развиваться без давления.

Дева

Отключите анализ. Нет формулы идеальных отношений, и кто-то может приятно выбиться из вашего списка требований. Позвольте себе просто чувствовать.

Весы

Вы можете почувствовать себя эмоционально изолированными — не по вине других, а из-за собственного молчания. Важно не бояться говорить, даже если страшно быть непонятым.

Скорпион

Сила — в уязвимости. Вместо привычного самозащиты попробуйте честно объяснить, чего вы хотите. Возможно, ответ удивит вас неожиданной мягкостью.

Стрелец

Вас может потянуть к человеку, с которым вы абсолютно разные. Это не повод бежать — скорее шанс выйти за рамки привычного. Пусть различия будут источником роста.

Козерог

Интенсивность чувств может сбить вас с толку. Это не повод замыкаться. Дайте себе время — любовь тоже имеет право быть неудобной и немного хаотичной.

Водолей

На этой неделе кто-то рядом может захотеть большего, чем вы готовы дать. Лучше сказать об этом честно, чем делать вид, что все идет по плану.

Рыбы

Вы склонны растворяться в других — но сейчас стоит вернуться к себе. Только тот, кто не теряет вас, когда вы настоящие, достоин остаться рядом.

Также Фокус писал финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.