Любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року

Будьте обережні з бажанням усе контролювати. Партнер — не проєкт. Відпустіть ідею ідеального сценарію і дайте почуттям розвиватися без тиску.

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Овен

У стосунках можливий момент, коли вас зрозуміють з півслова — не пропустіть його. Самотнім варто вийти зі сценарію "все під контролем" і дозволити комусь здивувати.

Телець

Відчуття, ніби хтось випробовує вас на міцність. Не піддавайтеся на емоційні провокації. Це чудовий час, щоб пізнати себе в коханні з нового боку.

Близнюки

Вам знадобиться витримка — почуття можуть іти врозріз із логікою. Поважайте свої кордони і не намагайтеся бути "зручними". Чесність — і з собою, і з партнером — ключ.

Рак

Не всі розмови мають бути серйозними. Іноді мовчання і погляд значать більше. Легкість зараз важливіша за драми. Самотнім варто звернути увагу на гумор у людині.

Лев

Будьте обережні з бажанням усе контролювати. Партнер — не проєкт. Відпустіть ідею ідеального сценарію і дайте почуттям розвиватися без тиску.

Діва

Вимкніть аналіз. Немає формули ідеальних стосунків, і хтось може приємно вибитися з вашого списку вимог. Дозвольте собі просто відчувати.

Терези

Ви можете відчути себе емоційно ізольованими — не з вини інших, а через власне мовчання. Важливо не боятися говорити, навіть якщо страшно бути незрозумілим.

Скорпіон

Сила — у вразливості. Замість звичного самозахисту спробуйте чесно пояснити, чого ви хочете. Можливо, відповідь здивує вас несподіваною м'якістю.

Стрілець

Вас може потягнути до людини, з якою ви абсолютно різні. Це не привід тікати — радше шанс вийти за рамки звичного. Нехай відмінності будуть джерелом зростання.

Козеріг

Інтенсивність почуттів може збити вас з пантелику. Це не привід замикатися. Дайте собі час — кохання теж має право бути незручним і трохи хаотичним.

Водолій

Цього тижня хтось поруч може захотіти більшого, ніж ви готові дати. Краще сказати про це чесно, ніж робити вигляд, що все йде за планом.

Риби

Ви схильні розчинятися в інших — але зараз варто повернутися до себе. Тільки той, хто не втрачає вас, коли ви справжні, гідний залишитися поруч.

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