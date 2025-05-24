Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 24-25 мая 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать перегрузки, а также быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 24-25 мая стоит быть осторожнее и в чем именно.

Дева

На выходных Девы могут почувствовать внутреннее напряжение из-за нехватки внимания или признания. Вам будет казаться, что усилия не оценивают, а чувства игнорируют. Из-за этого возможно обострение в отношениях: вспышки обид, демонстративная отстраненность, желание доказать свою значимость. Но звезды советуют не драматизировать. Иногда лучше отпустить ситуацию и не требовать от других невозможного. Окружающие, возможно, просто заняты своими делами — это не значит, что вас не ценят. Позвольте себе немного побыть в тени, отдохнуть от необходимости все контролировать. Это убережет от конфликтов и эмоционального выгорания.

Весы

Для Весов эти выходные могут стать испытанием на умение ставить границы. Вокруг будет слишком много чужих эмоций, просьб и дел, в которые вас захотят втянуть. И как часто бывает, вы не захотите никого обидеть — и в итоге потратите силы на то, что вам совсем не нужно. Будьте особенно осторожны в отношениях: не соглашайтесь на встречи, к которым не готовы, не пытайтесь сглаживать конфликты за свой счет. Сейчас важно думать не о том, как понравиться всем, а о том, что нужно лично вам. Умение сказать "нет" убережет от неприятных последствий и эмоционального истощения.

Стрелец

Выходные могут спровоцировать у Стрельцов желание все резко изменить — отношения, планы, даже место жительства. Вам будет казаться, что нужно срочно что-то исправить, сбежать от рутины или выразить все, что накипело. Но звезды советуют не спешить: сейчас вами могут управлять эмоции, а не здравый смысл. Велика вероятность необдуманных поступков и слов, о которых вы пожалеете уже на следующий день. Не принимайте резких решений, не провоцируйте конфликты, особенно с близкими. Лучше переключитесь на спорт, природу, дорогу или одиночество — движение и пространство помогут вам успокоиться и навести порядок в мыслях.

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