Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 24-25 травня 2025 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких ці вихідні можуть стати небезпечним періодом у різних сферах життя. Краще уникати перевантаження, а також бути уважнішими до свого емоційного стану.

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Ці вихідні можуть стати небезпечним періодом для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому 24-25 травня варто бути обережнішим і в чому саме.

Діва

На вихідних Діви можуть відчути внутрішнє напруження через брак уваги або визнання. Вам здаватиметься, що зусилля не оцінюють, а почуття ігнорують. Через це можливе загострення у стосунках: спалахи образ, демонстративна відстороненість, бажання довести свою значущість. Але зірки радять не драматизувати. Іноді краще відпустити ситуацію і не вимагати від інших неможливого. Навколишні, можливо, просто зайняті своїми справами — це не означає, що вас не цінують. Дозвольте собі трохи побути в тіні, відпочити від необхідності все контролювати. Це вбереже від конфліктів та емоційного вигорання.

Терези

Для Терезів ці вихідні можуть стати випробуванням на вміння ставити межі. Навколо буде занадто багато чужих емоцій, прохань і справ, у які вас захочуть втягнути. І як часто буває, ви не захочете нікого образити — і в підсумку витратите сили на те, що вам зовсім не потрібно. Будьте особливо обережні у стосунках: не погоджуйтеся на зустрічі, до яких не готові, не намагайтеся згладжувати конфлікти за свій рахунок. Зараз важливо думати не про те, як сподобатися всім, а про те, що потрібно особисто вам. Уміння сказати "ні" вбереже від неприємних наслідків і емоційного виснаження.

Стрілець

Вихідні можуть спровокувати у Стрільців бажання все різко змінити — стосунки, плани, навіть місце проживання. Вам здаватиметься, що потрібно терміново щось виправити, втекти від рутини або висловити все, що накипіло. Але зірки радять не поспішати: зараз вами можуть керувати емоції, а не здоровий глузд. Велика ймовірність необдуманих вчинків і слів, про які ви пошкодуєте вже наступного дня. Не приймайте різких рішень, не провокуйте конфлікти, особливо з близькими. Краще переключіться на спорт, природу, дорогу або самотність — рух і простір допоможуть вам заспокоїтися і навести лад у думках.

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