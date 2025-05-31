Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 мая 2025 года

Вы получите подтверждение там, где не ждали. Примите это с достоинством. Но не пытайтесь продлить момент — дайте ему уйти, когда придёт время.

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Овен

Сегодня вы почувствуете прилив вдохновения. Важно не растрачивать его на чужие дела. Если выберете свой фокус — день принесёт удовольствие.

Телец

Вы примете верное решение, если не будете слушать спешку. Сегодня важно не торопиться с выводами, даже если кто-то будет подталкивать.

Близнецы

Появится шанс по-новому взглянуть на привычные отношения. Главное — не начнёте сравнивать их с чужими историями. Ваша искренность — лучшее мерило.

Рак

Сегодня удастся восстановить внутренний ритм. Но если станете гнаться за чужим настроением — собьётесь. Слушайте себя чуть внимательнее.

Лев

Вы получите подтверждение там, где не ждали. Примите это с достоинством. Но не пытайтесь продлить момент — дайте ему уйти, когда придёт время.

Дева

Сегодня вы с лёгкостью разберётесь в сложной ситуации. Только не стройте иллюзий — честный взгляд на вещи принесёт гораздо больше пользы.

Весы

Приятная встреча подарит новые идеи. Не спешите сразу воплощать всё в жизнь — сегодня важно дать мыслям немного времени на созревание.

Скорпион

Вы сегодня заметите, что прошлое отпускает. Не станете ворошить его снова — и почувствуете внутреннюю свободу, которая давно была нужна.

Стрелец

Появится неожиданная возможность сменить обстановку. Согласитесь — откроете для себя что-то важное. Но не забудьте о тех, кто ждёт вашего внимания.

Козерог

Вы сегодня сможете делегировать часть забот — и это принесёт вам спокойствие. Не пытайтесь контролировать всё — доверие к другим себя оправдает.

Водолей

Появится идея, которая захватит вас с головой. Если не станете гнаться за быстрым результатом — получится не просто интересно, но и ценно.

Рыбы

Сегодня почувствуете, что можно сказать «нет», не объясняя причин. Главное — не вините себя за это. Ваши границы — ваш ресурс.

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