Лунный календарь на июнь 2025 года: какие дни будут благоприятным

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в июне — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в июне 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в первый месяц лета будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в июне 2025 года

растущая Луна —1-10 июня;

полнолуние — 11 июня;

убывающая Луна — 12-24 июня;

новолуние — 25-26 июня.

Благоприятные дни июня 2025:

1, 2 июня — энергетически насыщенные дни, удачны для общения, начала поездок, встреч, подписания договоров.

5, 6 июня — время гармонии, подойдут для ухода за собой, творчества, решения семейных вопросов.

8, 9 июня — хорошо идут финансовые вопросы, покупки, вложения, бизнес-начинания.

13, 14 июня — хорошие дни для работы над проектами, обучения, оформления документов.

16, 17 июня — дни удачны для наведения порядка, планирования, здоровья и диет.

21 июня — подходит для романтических встреч, отдыха, путешествий.

26, 27 июня — после новолуния благоприятны любые новые начинания, обучение, смена привычек.

29, 30 июня — гармоничные дни для общения, творчества, инвестиций в себя и здоровье.

Неблагоприятные дни июня 2025:

3 июня — повышенная конфликтность, возможны ссоры, не лучшее время для переговоров.

7 июня — эмоционально нестабильный день, возможны ошибки в расчетах и делах.

10, 11 июня (Полнолуние) — напряженные дни, всплеск эмоций, не стоит начинать важные дела, возможны проблемы со сном.

15 июня — день суетный, высока вероятность ошибок, недопонимания.

19, 20 июня — спад энергии, уязвимость здоровья, избегайте перегрузок.

24, 25 июня (Новолуние) — дни пониженного тонуса, лучше не перегружать себя и не начинать новых проектов.

28 июня — возможны нестыковки в делах, усталость, обострение хронических проблем.

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