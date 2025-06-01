Лунный календарь на июнь 2025 года: какие дни будут благоприятным
Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в июне — рассказываем дальше.
Астролог Анжела Перл рассказала, когда в июне 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в первый месяц лета будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.
Фазы Луны в июне 2025 года
- растущая Луна —1-10 июня;
- полнолуние — 11 июня;
- убывающая Луна — 12-24 июня;
- новолуние — 25-26 июня.
Благоприятные дни июня 2025:
1, 2 июня — энергетически насыщенные дни, удачны для общения, начала поездок, встреч, подписания договоров.
5, 6 июня — время гармонии, подойдут для ухода за собой, творчества, решения семейных вопросов.
8, 9 июня — хорошо идут финансовые вопросы, покупки, вложения, бизнес-начинания.
13, 14 июня — хорошие дни для работы над проектами, обучения, оформления документов.
16, 17 июня — дни удачны для наведения порядка, планирования, здоровья и диет.
21 июня — подходит для романтических встреч, отдыха, путешествий.
26, 27 июня — после новолуния благоприятны любые новые начинания, обучение, смена привычек.
29, 30 июня — гармоничные дни для общения, творчества, инвестиций в себя и здоровье.
Неблагоприятные дни июня 2025:
3 июня — повышенная конфликтность, возможны ссоры, не лучшее время для переговоров.
7 июня — эмоционально нестабильный день, возможны ошибки в расчетах и делах.
10, 11 июня (Полнолуние) — напряженные дни, всплеск эмоций, не стоит начинать важные дела, возможны проблемы со сном.
15 июня — день суетный, высока вероятность ошибок, недопонимания.
19, 20 июня — спад энергии, уязвимость здоровья, избегайте перегрузок.
24, 25 июня (Новолуние) — дни пониженного тонуса, лучше не перегружать себя и не начинать новых проектов.
28 июня — возможны нестыковки в делах, усталость, обострение хронических проблем.
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