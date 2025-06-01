Місячний календар на червень 2025 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в червні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в червні 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в перший місяць літа будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в червні 2025 року

зростальний Місяць -1-10 червня;

повний місяць — 11 червня;

спадний місяць — 12-24 червня;

молодик — 25-26 червня.

Сприятливі дні червня 2025 року:

1, 2 червня — енергетично насичені дні, вдалі для спілкування, початку поїздок, зустрічей, підписання договорів.

5, 6 червня — час гармонії, підійдуть для догляду за собою, творчості, вирішення сімейних питань.

8, 9 червня — добре йдуть фінансові питання, покупки, вкладення, бізнес-починання.

13, 14 червня — хороші дні для роботи над проєктами, навчання, оформлення документів.

16, 17 червня — дні вдалі для наведення порядку, планування, здоров'я і дієт.

21 червня — підходить для романтичних зустрічей, відпочинку, подорожей.

26, 27 червня — після молодика сприятливі будь-які нові починання, навчання, зміна звичок.

29, 30 червня — гармонійні дні для спілкування, творчості, інвестицій у себе і здоров'я.

Несприятливі дні червня 2025 року:

3 червня — підвищена конфліктність, можливі сварки, не найкращий час для переговорів.

7 червня — емоційно нестабільний день, можливі помилки в розрахунках і справах.

10, 11 червня (Повний місяць) — напружені дні, сплеск емоцій, не варто починати важливі справи, можливі проблеми зі сном.

15 червня — день метушливий, висока ймовірність помилок, непорозумінь.

19, 20 червня — спад енергії, вразливість здоров'я, уникайте перевантажень.

24, 25 червня (Молодик) — дні зниженого тонусу, краще не перевантажувати себе і не починати нових проєктів.

28 червня — можливі нестиковки у справах, втома, загострення хронічних проблем.

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