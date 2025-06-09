Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на неделе с 9 по 15 июня 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать ошибок на работе, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 9-15 июня стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

Ваше желание все держать под контролем в эту неделю может только усилиться, но ситуация будет складываться не так предсказуемо, как хотелось бы. Возможны сбои в планах, задержки или внезапные изменения, которые выбьют из колеи. Не стоит слишком остро реагировать на это — лучше проявить гибкость. Также уделите внимание здоровью: важно не переутомляться и давать себе время на отдых.

Дева

Неделя может принести эмоциональные качели: то прилив энергии, то усталость и раздражение. Важно не взваливать на себя слишком много задач сразу — велик риск перегореть. Также возможны недоразумения в общении, особенно на работе или в переписке. Проверяйте важные письма и документы дважды. Постарайтесь не вступать в споры и не доказывать свою правоту любой ценой — это может испортить отношения.

Рыбы

На этой неделе вам стоит быть особенно внимательными к своему окружению. Не все люди будут искренними, и есть риск попасть под влияние чужих эмоций или манипуляций. Будьте осмотрительны с новыми знакомствами и не раскрывайте свои планы раньше времени. Также возможны финансовые недоразумения — проверяйте расходы и избегайте спонтанных покупок. Внутренний голос поможет отличить надежное от сомнительного.

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